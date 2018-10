Street Line: la gamma di spazzatrici dedicata alla pulizia degli ambienti urbani

Comac Street Line è la nuova gamma di spazzatrici pensate per l’igiene urbana. CS140 T e HP6000 sono dotate di un’esclusiva tecnologia brevettata, che combina la raccolta meccanica dello sporco ad una potente aspirazione, per offrire con una sola macchina le prestazioni di due.

Il sistema Twin Action spazza e raccoglie i rifiuti mentre aspira la polvere e lo sporco leggero. I rifiuti voluminosi come bottiglie, rami e lattine, vengono triturati e sminuzzati da un albero rotante dotato di martelli, evitando il rischio di intasamento del condotto di aspirazione e assicurando un ottimale riempimento del cassone. La potente azione aspirante da 14.000 m3/h del sistema Twin Action, riduce notevolmente i consumi di acqua, in quanto questa viene utilizzata solo in forma nebulizzata per il controllo delle polveri, nella parte esterna delle spazzole laterali. Si possono risparmiare fino a 150.000 litri di acqua all’anno.

CS140 T e HP6000 sono ideali per la pulizia di strade, parcheggi, porti, aeroporti, o mercati ortofrutticoli. È disponibile come optional il tubo di aspirazione, utile per pulire sotto le panchine, intorno alle aiuole, o lungo le rastrelliere per le biciclette.

La qualità dell’azione di spazzamento è certificata dall’ente EUnited Municipal Equipment, che ha testato anche la capacità di rimuovere le polveri sottili dalle strade, contribuendo in tal modo alla riduzione della quantità di PM 10 e PM 2,5 presente nell’aria.

www.comac.it