Sanificare gli ambienti a cominciare dal pavimento

La sanificazione è una cosa seria e complessa: i microrganismi patogeni sono migliaia in continua modificazione e quindi deve essere fatta da professionisti che conoscano e utilizzino i prodotti e gli strumenti adatti. Il “fai da te” non sarà più tollerato!

Il sistema più efficace è quello di saturare gli ambienti atomizzando nell’aria agenti sanificanti come il perossido di idrogeno, il cloro e l’ozono.

L’operazione genera una nebbia secca che raggiunge il soffitto, le pareti, i macchinari, gli arredi e il pavimento.

Il lavoro va eseguito in assenza di persone, in ambiente chiuso per qualche ora, però la ricontaminazione degli ambienti è inevitabile già dal primo ingresso di persone o cose. Quindi, la frequenza di una nuova sanificanzione diventa indispensabile e costosa, ma è evidente che è IL PAVIMENTO UNO DEI MAGGIORI VETTORI DI CONTAGIO.

Oltre agli oggetti che si toccano più frequentemente con le mani, sono quindi le PAVIMENTAZIONI, CHE DEVONO ESSERE PULITE E SANIFICATE CON PIÙ FREQUENZA!

Le motoscope e le lavapavimenti RCM sono quindi lo strumento più idoneo per pulire e mantenere puliti e sanificati tutti gli ambienti, siano essi in ambito industriale o civile, perchè sono state concepite e utilizzate per l’igiene e la sicurezza in accordo con tutte le normative vigenti.

