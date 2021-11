Sani Table Plus, apparecchio sanificatore ideale per l’ambito ospedaliero

IN.CAS. S.r.l. prosegue negli anni la attività di ricerca e sviluppo per la distribuzione di apparecchiature e Dispositivi Medici che sono caratterizzati da elementi di novità nel panorama delle forniture ospedaliere.

L’ultima in ordine di tempo, con una importante asseverazione da parte della Università di Padova, prende il nome di Sani Table Plus, un apparecchio sanificatore per ambienti interni ideale per l’ambito ospedaliero, ma perfetto anche per un uso molto più ampio. Ha la capacità di abbattere la presenza dei patogeni e tutte le sostanze organiche nell’aria, lavorando senza interruzione in presenza di persone, in modo silenzioso, semplicemente appoggiato ad una superfice piana.

Si tratta di un sistema trivalente brevettato che combina due led UVC, plasma freddo ed un fotocatalizzatore in un unico dispositivo progettato per filtrare l’aria convogliata da un sistema di ventole, che sanificano perfettamente l’aria al ritmo di 30 metri cubi l’ora. L’attrezzatura, prodotta dall’italiana Nanoproject S.r.l. di Bologna, risulta essere un prodotto unico nel mercato della sanificazione degli ambienti interni.

La validazione della qualità del sanificatore ha portato al laboratorio della Università di Padova, dipartimento di Medicina Molecolare, dove i risultati dei test condotti hanno portato una riduzione del 99,99% sulla attività virucida verso il Sars-Cov-2.

Direttore del Dipartimento è il Prof. Crisanti; al di là della esposizione mediatica dello scienziato, il lavoro esposto dal Laboratorio si fonda su standard condivisi dalla comunità internazionale e contribuisce alla crescita del livello di attenzione sulla necessità della sanificazione degli ambienti.

Le sfide raccolte in partnership da aziende come IN.CAS. nella distribuzione, e Nanoproject nella produzione, portano verso nuovi standard di servizio, nuove frontiere nella combinazione tecnica di risorse già esistenti che messe a sistema e ripensate possono porre le basi per la qualità dell’aria che verrà richiesta negli ambienti ad alta frequentazione anche dopo la pandemia in corso.

La linea di prodotti correlati a questa tecnologia copre varie modalità di installazione e dimensione degli ambienti, adattando standard così elevati anche a spazi diversi dall’ospedaliero e non solo; da declinazioni della linea per ambienti confinati quali gli ascensori, fino alle grandi portate di massa d’aria richieste per centri commerciali e aeroporti, arrivando a erogare anche 500 metri cubi per ora.

IN.CAS. Srl aggiunge quindi questo ventaglio di prodotti al più storico SUPER S.H.O.W., che in questi anni si è affermato quale strumento principe per la raccolta ed il trattamento di liquidi biologici in ambito ospedaliero. La sfida è di vincere contro l’attuale crisi pandemica, e la sinergia tra queste 2 aziende , IN.CAS. S.r.l. e Napoproject S.r.l. può portare ad elevare il livello di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie e anche in tutti gli ambienti dove è presente una reale possibilità d’assembramento e ovviamente anche nell’ambito famigliare.

Per informazioni: www.incas-srl.com info@incas-srl.com info@nanoproject.it