Riaprire in sicurezza

Gli operatori del settore Horeca, per riaprire in sicurezza, hanno bisogno di sistemi e prodotti per sanificare correttamente, rispettando le linee guida di ISS e OMS. Il pulito “fai da te” non è più consentito.

Il principio è semplice, “detergere” sempre prima di “disinfettare” e, sappiamo tutti che il Covid si trasmette da contatto (superfici e mani) e per via aerea (aerosol); sappiamo che può resistere fino a 9 giorni inattivato su superfici come acciaio e plastica.

Una pulizia accurata utilizzando i panni in microfibra col metodo del colour coding di per se è sufficiente per eliminare oltre il 90% della carica organica e batterica. Ci sono panni, come quelli in fibre poliattive® (ACTIVE 360, ZEUS, MICRO INOX ACTIVE) che rimuovono i batteri fino al 99% con la sola azione meccanica.

Una volta pulita e risciacquata, la superficie è pronta per esser disinfettata. Per fare questo Eudorex ha approntato una gamma di salviette imbevute monouso per superfici e mani, con potere igienizzante. Il modello ALX MANI con alcol > 80% è ideale per disinfettare le mani, è disponibile in varie versioni, fra cui la confezione da 50 pz con relativa piantana e dispenser. Il vantaggio di ALX MANI è poter disinfettare sia mani che superfici a contatto costante (pc, maniglie, volante, touch-screen). Strumento cruciale se consideriamo anche le recenti affermazioni dell’OMS, secondo le quali i guanti possono diventare fonte di auto-contagio*.

Per le superfici invece ci sono ALX e DDX. Rispettivamente a base di alcol (70%) e didecilammonio cloruro.

La wet wipe monouso igienizzante è un prezioso strumento per semplificare il lavoro quotidiano dell’housekeeper e non solo. Anche l’ospite può usufruirne e sentirsi quindi più sicuro nella propria stanza, in ascensore o nelle aree comuni, specie nel settore alberghiero.

Se prima il pulito era un valore aggiunto, adesso è una necessità.

* https://www.who.int/news-room/q-a-detail/questions-relating-to-food-businesses

