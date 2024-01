RCM: lavapavimenti professionali per industrie alimentari e GDO

RCM propone una vasta gamma di lavapavimenti professionali adatte a tutte le esigenze del settore.

La necessità di pulire le pavimentazioni dell’industria alimentare e la grande distribuzione, richiede attenzione nella scelta di macchinari e le aziende italiane ne riconoscono l’importanza: per questo la maggior parte sceglie per la pulizia dei propri ambienti macchine professionali.

RCM, attenta alle esigenze di pulizia di tutti i mercati, anche nel settore alimentare, dispone di una vasta gamma di lavapavimenti professionali adatte a tutte le esigenze del settore, comprese lavapavimenti realizzate in acciaio inox ritenuto il materiale più adatto per la costruzione di attrezzature e le macchine per la pulizia dei reparti di produzione, confezionamento, vendita di prodotti alimentari.

Tutte le macchine RCM sono costruite con i più moderni criteri di produzione, dotate di tecnologie avanzate per risparmiare acqua e energia, silenziosissime e riciclabili in base alle disposizioni di Legge. Le lavapavimenti consentono di pulire efficacemente tutte le pavimentazioni interne ed esterne, sono semplici da utilizzare e di facile manutenzione ed hanno una resa oraria superiore alla media.

In funzione delle aree da pulire è possibile scegliere la macchina più adatta. Alcuni esempi? La gamma di RCM BYTE (nella foto), agili lavapavimenti uomo a terra per aree fino a 3500 m2; la gamma RCM MEGA, lavapavimenti uomo a terra ideali per aree fino a 4000 m2; KILO lavapavimenti uomo a bordo compatta per aree fino a 5000m2.

www.rcm.it