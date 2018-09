Hygan, dall’Alto Adige il prodotto che accarezza l’ambiente

Dal vino alle mele, dal turismo alle tecnologie alpine: sono davvero tante le eccellenze dell’Alto Adige. Ma ce n’è una che, in un certo senso, sta alla base di tutte le altre. Il tratto distintivo del territorio immerso nelle alpi: la sua natura incontaminata in forte armonia con l’uomo. Non sorprende quindi che in Alto Adige l’ambiente stia al centro anche nell’ambito delle tecnologie e delle soluzioni per la pulizia professionale.

Il concetto di sostenibilità è profondamente radicato nella cultura dell’azienda ed è un presupposto per una buona qualità di vita. Da sempre la HYGAN si distingue per la rinuncia a componenti chimici dannosi per l’ambiente e la scelta di utilizzare materie prime rinnovabili e materiali di imballaggio riciclabili. «Adottiamo linee tecnologicamente all’avanguardia riconoscendo l’importanza di garantire igiene e pulizia con la minor spesa possibile e senza arrecare danni a materiali, ambiente e utilizzatori» sottolinea il CEO e titolare dell’azienda, Norbert Gummerer.

Undici anni fa aveva acquisito la HYGAN, l’azienda di origine bolzanine che nel 1963 era nata come produttrice di prodotti per la costruzione e manutenzione di pavimenti e che all’epoca contava solo tre dipendenti. «La nostra filosofia aziendale decisiva per il futuro – aggiunge Gummerer – “solo la qualità paga”».

Al momento la HYGAN sta lavorando sull’automazione “4.0”, sul digitale e, come sempre, sul “green”. La multinazionale italiana è in forte crescita, soprattutto nella regione Trentino/Alto Adige, ma anche in diverse zone dell’Italia Centro-Sud. Oggi l’azienda è in grado di produrre con aumentati standard qualitativi e quantitativi rispetto a qualche anno fa. Grazie a ciò, la crescita può continuare.

www.hygan.eu