Come pulire scale mobili e tapis roulant? ISC ora ha la soluzione!

La diffusione di scale mobili e tapis roulant nei centri commerciali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle grandi strutture di accoglienza, va di pari passo con la necessità di mantenerle pulite, sia per conservare il decoro della struttura, sia per evitare rotture e blocchi dovuti al deposito negli ingranaggi di polvere e piccoli detriti.

Pulire le scale mobili però non è semplice: bisogna spazzare e aspirare lo sporco dalle piccole scanalature che ne compongono la superficie, e lavare evitando di far filtrare acqua negli ingranaggi.

Per questo motivo ISC ha scelto come partner Rosemor, azienda specializzata da 16 anni nella produzione di sistemi per la pulizia automatica di scale e tappeti mobili, e che ha ingegnerizzato Rotomac, l’unica macchina al mondo capace di pulire in modo automatico la pedata e l’alzata dei gradini, senza doverli smontare. Clienti prestigiosi hanno scelto i prodotti Rosemor, tra cui gli aeroporti di Heatrow e Gatwick, grandi magazzini come Harrod’s, metropolitane e stazioni di tutto il mondo.

Rispetto agli altri metodi per la pulizia delle scale mobili, il sistema Rosemor è più flessibile, perché permette di lavare solo le scale mobili, solo i tapis roulant o entrambi, a seconda dell’allestimento della macchina.

Rosemor ha scelto gli specialisti ISC per la distribuzione esclusiva in Italia degli ultimi modelli Rotomac ET15B, T10i e T10 che migliorano ulteriormente le prestazioni delle macchine precedenti dando maggiore flessibilità di utilizzo.

La soluzione Rosemor in Italia è disponibile anche a noleggio, a breve o lungo termine. Solo da ISC – Gli Specialisti delle macchine per la pulizia industriale.

