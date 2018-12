Progetto “Fra Sole Assisi:” raccolta differenziata efficiente

“Fra Sole Assisi” è un Progetto di Sostenibilità del Complesso Monumentale del Sacro Convento di Assisi, promosso dalla Custodia Generale del Sacro Convento, ARPA Umbria e Sisifo srl. Vede, patrocinato dal Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede, dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione Umbria e della Città di Assisi.

Il progetto prevede un percorso di progressiva riduzione dell’impatto ambientale del complesso monumentale, verso stili di vita e gestione più efficienti e sostenibili e toccherà tutte le attività del Convento: dalla vita della comunità dei frati all’accoglienza dei pellegrini fino alle attività delle Basiliche di San Francesco.

Il progetto ha raccolto l’adesione di diversi partner che hanno manifestato la volontà di contribuire fattivamente, grazie a competenze e know how tecnico e scientifico di primo livello, alla riduzione dell’impatto ambientale del complesso monumentale.Anche Sartori Ambiente, azienda nata nel 1996 con sede ad Arco (TN) e che sviluppa prodotti e soluzioni tecnologiche per l’ambiente, ha deciso di apportare il proprio contributo allo sviluppo del progetto.

Per Luca Torresan, direttore commerciale di Sartori Ambiente, è un onore prendere parte a questo importante progetto. “Abbiamo deciso di aderirvi – commenta Torresan – perché vogliamo contribuire alla divulgazione e alla sensibilizzazione di buone pratiche di sostenibilità ambientale. Grazie alla fornitura dei nostri contenitori ‘Delta’ dedicati, vogliamo prendere parte a questo cambiamento e contribuire così alla razionalizzazione e all’efficientamento della raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del complesso monumentale del Sacro Convento di Assisi”.

Il progetto si pone obiettivi sfidanti non solo nella messa in opera delle migliori soluzioni che contribuiscano alla sostenibilità del complesso monumentale, ma anche perché queste possano tradursi in linee guida replicabili in situazioni a quelle del Sacro Convento: non solo quindi un luogo di sperimentazione e applicazione, ma anche di disseminazione di buone pratiche di sostenibilità.

www.sartoriambiente.it