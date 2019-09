Prestazioni senza compromessi fra tecnologia e cleaning

Rcm presenta le lavapavimenti dedicate all’industria e alla grande distribuzione, dotate di sistemi intelligenti. Volete pavimenti sempre puliti? GIGA e TERA sono le lavapavimenti con sistemi studiati per far risparmiare tempo e ottenere una pulizia impeccabile delle pavimentazioni. GIGA silenziosa ed efficiente, per superfici di medie dimensioni e TERA grande e affidabile, per la pulizia di grandi aree.

Come pulire superfici di medie dimensioni in modo intelligente? GIGA è la lavapavimenti professionale agile e compatta con alta produttività per le medie superfici. È disponibile in due versioni: con pista di lavaggio da 700 e 800 mm, con due spazzole a rullo o a disco. È silenziosa e sicura, con le sue luci di segnalazione a led per lavorare con discrezione in presenza di persone. Il sistema GO GREEN riduce i consumi e così rispetta l’ambiente e fa risparmiare. La tecnologia MY calibra autonomamente i parametri in base alla tipologia di pulizia richiesta, garantendo un costante controllo dei parametri di pulizia. E per grandi aree, l’ideale è pulire i pavimenti a bordo di TERA. Si tratta infatti della lavapavimenti pensata per grandi aree che programmi come vuoi.

MYTERA è la funzione che permette di scegliere i parametri di lavoro della tua macchina in base alla condizione del pavimento. Tutti i modelli di TERA sono dotati del sistema CAN-bus (Controller Area Network bus) che consente di gestire le funzioni della macchina e di programmarla per una gestione del lavoro ottimale.

