Il potere di Olez Saniessenza Igienizzante

Olez Saniessenza Igienizzante è un innovativo formulato concentrato con spiccata azione igienizzante a pH neutro a base di Oli esenziali naturali e Sali quaternarie di ammonio. Il prodotto ha quattro principali funzioni: igienizza, spolvera, profuma e deodora ambienti e superfici. Grazie ai Sali quaternari di ammonio sanifica le superfici rilasciando un film antimicrobico residuo.

E’ ideale per le pulizie quotidiane e non è aggressivo sulle superfici di cui garantisce una pulizia rapida ed efficace lasciandole lucide e con effetto antipolvere. La sua formula a bassa schiuma e autolivellante si asciuga in modo rapido ed omogeneo. Olez Saniessenza Igienizzante è in grado di neutralizzare i cattivi odori sostituendoli con delicate fragranze che persistono nel tempo. Protegge, pulisce e lucida in un passaggio eliminando il 99% di germi e batteri. In flacone da 750 ml con pratico nebulizzatore.

Le 3 fragranze disponibili sono: Olez SaniEssenza Igienizzante Pino Oil; Olez SaniEssenza Igienizzante Timo Oil; Olez SaniEssenza Igienizzante Tea Tree Oil.

Modalità d’uso: 1 spruzzo (1 ml) di prodotto in 1 l di acqua per igienizzare e deodorare qualsiasi superficie lavabile; 1 spruzzo negli scarichi per neutralizzare i cattivi odori; spruzzato una volta su un panno per spolverare mobili, suppellettili e oggetti manipolati con frequenza.

Innovazione, tecnologia e qualità marchiate Rubino Chem

www.rubinochem.it