polti vaporetto mv, pulizia professionale senza detergenti

Polti Vaporetto MV è una linea di pulitori a vapore multifunzione con aspirapolvere integrato, per la pulizia professionale e la disinfezione senza sostanze chimiche.

Polti Vaporetto MV comprende 4 modelli per chi deve fronteggiare lo sporco più intenso e garantire la massima sicurezza alla propria utenza. Il vapore, infatti, possiede uno straordinario potere detergente: la sua elevata temperatura ha un’azione tensioattiva naturale, scioglie i grassi, igienizza e arriva anche negli angoli meno accessibili.

Top di gamma è Polti Vaporetto MV 60.20, con sistema di filtrazione a due stadi, ideale per superfici ampie, ad esempio ospedali, scuole, mense e palestre. La struttura è in acciaio inox, resistente e durevole.

Polti Vaporetto MV 40.20 è un po’ più piccolo e compatto, perfetto ad esempio per studi medici e per l’ambito alberghiero. Entrambi vantano una pressione fino a 6 bar in caldaia, in grado di offrire una forza igienizzante ineguagliabile. L’autonomia di lavoro è illimitata, caratteristica che consente di non dover interrompere la sessione di pulizia per ricaricare il serbatoio. Polti Vaporetto MV 20.20 e Polti Vaporetto MV 10.10 sono pulitori a vapore con aspirazione che possono essere utilizzati in luoghi dove lo spazio di manovra è limitato. Nei 4 modelli le funzioni vapore e aspirazione possono essere utilizzate singolarmente o contemporaneamente.

Se utilizzati con la Spazzola Vaporeflexi o il kit Polti Sani System sono DDV, ovvero Dispositivi di Disinfezione a Vapore conformi alla norma AFNOR NF T72-110, con dimostrato effetto virucida, battericida, sporicida, fungicida, levuricida e mufficida. Con la Spazzola Vaporflexi si disinfettano i pavimenti, mentre con il kit Polti Sani System tutte le altre superfici, anche gli imbottiti, generalmente presenti in ambiti ospedalieri, medicali, palestre, scuole, asili e strutture ricettive (hotel, case vacanza, B&B, ecc).

I modelli Polti Vaporetto MV sono personalizzabili con i numerosi kit accessori a scelta, adatti per qualsiasi esigenza. Polti, forte di oltre 200 brevetti, dal 1978 ha cambiato le abitudini dei consumatori in oltre 50 Paesi, proponendo un approccio all’igiene contemporaneo e sostenibile.

www.polti.com