Per CAL Italia ISSA PULIRE è stata un successo!

CAL Italia, conclusa la manifestazione ISSA Pulire 2023, sottolinea un successo senza precedenti anche per i loro partner rappresentati in fiera. Il team, infatti, è stato impegnato costantemente in dimostrazioni sull’efficacia delle soluzioni sostenibili di cui è distributore.

Pulizia senza residui

RFC (Residue Free Cleaning),il sistema ideato dalla società Finlandese Rekola e distribuito da C.a-l Italia, assicura una pulizia accurata senza residui. Un concetto in continua evoluzione che oggi include altri brand e innovazioni che rivoluzionano il modo di pulire….Ovviamente senza inquinare!

Per la pulizia manuale

Rekola ha ideato un progetto di pulizia manuale delle superfici basandosi sull’uso di ultramicrofibre in grado di pulire e rimuovere i residui: un sistema certificato di abbattimento dei batteri con la sola acqua al 99,95% testato con metodo 96163. Tutti i panni sono Certificati Nordic Swan e omologati in Classe A per il rilascio di microplastiche.

Ozono stabilizzato

Abbinato al sistema RFC si affianca l’Ozono Stabilizzato in Soluzione Acquosa brevettato da Tersano (SAO), perfetto accoppiamento per un sistema ancora più semplice, sicuro e sostenibile per pulire e sanificare ogni giorno qualsiasi superficie. Milioni di litri di acqua reflua di lavaggio scaricati nella rete fognaria, non saranno più inquinati da prodotti chimici.

Pad Bonastre System

E se si utilizzano dei sistemi di lavaggio meccanizzato, i Pad Diamantati Bonastre System permettono di levigare, decerare, levigare e infine lucidare in maniera straordinaria tutti i tipi di pavimenti. Il tutto solo con acqua. Diverse combinazioni e misure rendono il sistema adattabile ad ogni macchina e applicazione.

Bubbleflush finalista al “Product of the year”

E’ la natura a trovare la soluzione ecosostenibile per pulire i wc. Bubbleflush l’ultima innovazione importata da C.a-l. Italia, premiato tra i 5 migliori “innovatori” nel settore cleaning professionale all’ISSA Pulire 2023. Utilizza vibrazioni ultrasoniche che creano un processo chiamato cavitazione capace di rimuovere calcare, sporco organico etc. In soli 30 secondi il wc è pulito ed igienizzato senza l’uso di sostanze chimiche. Ogni mese è possibile risparmiare 1,5 kg di acidi per wc con l’uso di Bubbleflush.

Bubbleflush detergente biologico

E per il settore Food la recente new entry, OWNWELL un sistema biologico per il trattamento delle superfici molto apprezzato nell’HORECA nei paesi nordici. Si tratta di un sistema integrato nato in Finlandia, basato su un depuratore osmotico per creare la base liquida per risvegliare particolari ceppi microbici contenuti in un’unica pillola concentrata. In 10 minuti e mezzo litro di acqua osmotizzata 65 milioni di batteri non patogeni si sviluppano per creare un detergente biologico attivo su qualsiasi tipo di sporco organico.

Completano il programma RFC:

– il progetto sociale Arcobaclean per il restauro di macchinari per la pulizia attraverso il quale dal 2015 ad oggi sono state revisionate più di 700 macchine riportate a nuova vita.

– la divisione Hydrobay nata per la progettazione e produzione di impianti di lavaggio e depurazione biologica a ciclo chiuso con totale riutilizzo dei reflui. Utile per gestire le acque reflue da lavaggio pavimentazioni, depurandole per consentirne il riutilizzo.

