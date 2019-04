Paredes: 2019 anno del rinnovamento

Il 2019 da poco iniziato aprirà un nuovo ciclo importante per Paredes Italia: “L’anno si è già aperto, e proseguirà, all’insegna del rinnovamento” spiega Girolamo Lopresti, responsabile commerciale di Paredes Italia. “Un rinnovamento che toccherà vari ambiti: potenziamento della rete commerciale, scoperta di nuovi settori, gare d’appalto e affiancamento alle imprese di servizi, vere protagoniste di questo mercato, per venire incontro nella migliore maniera possibile alle loro esigenze. Iniziamo con la rete commerciale: “Abbiamo già iniziato un’importante strategia di ampliamento e capillarizzazione per stare più vicino ai territori delle imprese. In quest’ottica sono stati assunti nuovi professionisti capaci di operare fianco a fianco con le imprese di pulizia”.

Per quanto riguarda i nuovi settori, si profila un interessante allargamento di gamma: uno sguardo alla detergenza, ma anche nuove apparecchiature, implementazione di nuove tecnologie sui prodotti avendo sempre alle spalle la grande esperienza e la solidità di un’azienda affidabile. Proprio qui sta il punto centrale: in un sistema di gare d’appalto sempre più stringente e controllato, è fondamentale per un’impresa affidarsi a fornitori professionali e competenti. Caratteristiche che Paredes ha da vendere: fin dal 1942, anno della sua fondazione, l’azienda ha come core business l’igiene professionale, ed oggi riunisce, sia in Francia che in Italia, tanto le attività di progettazione quanto quelle di trasformazione, distribuzione e formazione.

