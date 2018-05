Oxygen-Pro®, da Orma il nuovo diffusore di fragranze

Oxygen-Pro® è il nuovo sistema di diffusione di fragranze della serie Oxygen® di Orma, ideale per tutti gli ambienti dove si desidera un’atmosfera profumata e libera da cattivi odori. Grazie alla tecnologia brevettata Fuel Cell®, Oxygen-Pro® rilascia una certa quantità di profumo in maniera costante e discreta, ogni giorno, per tutta la durata della cartuccia.

Oxygen-Pro® non maschera i cattivi odori ma li elimina grazie all’azione della molecola Neutralox® contenuta nelle ricariche. E’ possibile scegliere tra quattro diverse fragranze tra le quali l’innovativa Neutralox® che agisce esclusivamente da neutralizzatore di odori. Le cartucce si installano rapidamente con un solo gesto e sono disponibili nei formati standard e big, della durata di 30 e 90 giorni rispettivamente.

www.ormatorino.com