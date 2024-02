Orma presenta Inzecto, sistema antizanzare

Orma Srl, specializzata nel settore della disinfestazione, presenta a Pestmed Expo 2024 le sue soluzioni più recenti, tra cui l’innovativo sistema antizanzare, Inzecto.

Abbiamo novità importanti – spiega il titolare, Salvatore Mangogna. Si tratta di soluzioni per la gestione degli infestanti con metodi sicuri e rispettosi dell’ambiente. Tra i diversi prodotti presenteremo Inzecto, frutto di ricerche scientifiche in collaborazione con la University of Florida, che rappresenta un passo in avanti grazie al suo approccio mirato e all’impatto minimo sull’ecosistema circostante.

Inzecto è una trappola innovativa da utilizzare come trattamento integrativo e complementare agli interventi di disinfestazione tradizionali contro le zanzare. Agisce su due fronti: sulle adulte, contribuendo a ridurre la loro presenza nelle aree trattate, e sulle larve. L’eliminazione delle zanzare adulte avviene grazie all’insetticida spalmato sulla superficie della trappola, mentre sul controllo sulle generazioni future agisce il piriproxifen, un inibitore di crescita.

L’implementazione di un piano annuale e personalizzato, con quattro trattamenti con Inzecto, come integrazione ai metodi di disinfestazione tradizionali, può portare a una significativa diminuzione della popolazione di zanzare, fino al 95%.

Scoprite la #ORMAexperience presso lo stand a PestMed 2024 (28 Febbraio – 1 Marzo 2024) Pad.33 stand E15 G14

www.ormatorino.com