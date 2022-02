Online il nuovo sito Lavor

www.lavor.com è online: un nuovo sito più informativo, moderno, semplice e ricco di contenuti che contiene tutte le novità sul mondo LAVOR. Il lancio del nuovo sito LAVOR è un altro importante tassello del processo di rinnovamento aziendale che coinvolge sia la revisione dell’immagine e della gamma prodotti, sia l’organizzazione interna dei processi in un’ottica di miglioramento continuo. Tutto è iniziato con il rebranding lanciato da LAVOR nel 2019, che ha coinvolto non solo il marchio, ma anche le linee di prodotto ed il lancio di nuove gamme ricche di soluzioni tecniche innovative sia per l’utilizzatore finale che il professionista.

Ora l’azienda mantovana presenta anche il nuovo sito web: la nuova veste online riflette chiaramente la strada imboccata in direzione della modernità e dello sviluppo digitale. Un altro step importante ma non certamente l’ultimo. D’altronde, LAVOR ci ha abituati al suo dinamismo e alla sua sintonia con i clienti ed il mercato, caratteristiche che l’hanno sempre portata ad essere un passo avanti, ad essere Simply Stronger.

www.lavor.com