Nuovi TORK REFLEX™, mantieni la cucina in piena efficienza

I nuovi Dispenser Tork Reflex™ riducono l’utilizzo di carta fino al 37%* e permettono di raggiungere eccellenti standard di operatività in cucina, a partire dall’igiene. L’accessibilità ai prodotti per asciugatura e pulizia è essenziale quando si tratta di aumentare l’efficienza in cucina. Avere la disponibilità di soluzioni igieniche idonee là dove servono, migliora i flussi di lavoro rendendoli più fluidi, garantisce il necessario livello di igiene e assicura un’operatività costante, permettendo allo staff di collaborare e procedere meglio.

I nuovi dispensers Tork Reflex™ sono ancora più pratici, igienici e consentono una riduzione di consumi e sprechi, grazie all’erogazione singola: dispensers robusti, da installare con appositi supporti, esattamente dove servono; semplice dispensazione ad una mano con nuovo beccuccio rotante; coperchio trasparente e beccuccio removibili per una pulizia totale; minore manutenzione grazie a ricariche di lunga durata; tutti i rotoli Reflex sono idonei al contatto alimentare; sono disponibili nei formati da parete per bobine standard e mini, oltre alla funzionale versione portatile.

Il Sistema Tork Reflex™ per asciugatura riduce l’utilizzo di carta fino al 37% rispetto ai sistemi tradizionali ad estrazione centrale. Ecco alcuni plus: idoneo per utilizzo nelle aree di preparazione dei cibi; evita contaminazioni: tocchi solo la carta che utilizzi; ricariche idonee al contatto alimentare; nuova serratura a doppia chiusura, a pressione e con chiave universale Tork. Tork è orgogliosa dell’ottima combinazione tra design e funzionalità dei suoi dispenser.

