N80 Reflexx, il guanto monouso più innovativo per il trade

Reflexx è da anni tra i leader nell’innovazione del settore dei guanti monouso. La lista dei nuovi modelli di guanti lanciati negli ultimi anni, comprende guanti specifici per usi e settori ben delineati, ma anche guanti come Reflexx N80 pensati per agevolare il TRADE ad offrire un guanto INNOVATIVO e TRASVERSALE che possa essere utilizzato per diversi usi/settori grazie alle sue caratteristiche uniche.

Reflexx N80 raccoglie in sé diversi punti di forza:

Ha lo stesso colore naturale del lattice – molto amato e richiesto in ambito medicale e dentale

molto amato e richiesto in ambito medicale e dentale È realizzato in nitrile con tutti i vantaggi in termini di tollerabilità e resistenza chimica di questo materiale rispetto al lattice

Peso di 3gr in linea con le ultime forti tendenze del settore dei guanti di andare verso spessori sempre più bassi a garanzia di massima destrezza e sensibilità tattile

Si posiziona in termini di prezzo al pari dei guanti in vinile di qualità

Come settori di applicazione Reflexx N80 copre una vasta tipologia di impieghi, è infatti sia un DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) di Cat III, contro rischi chimici e microorganismi, sia un Dispositivo Medico di Classe I, sia un MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) idoneo alla maggior parte degli alimenti (escluso alimenti ACIDI).

Tutto ciò fa sì che Reflexx N80 trovi possibilità di utilizzo nei settori medicale, dentale, delle imprese di servizi, nell’estetica, nell’ambito FOOD e anche nell’industria, laddove siano necessari DPI che garantiscano una estrema sensibilità all’operatore.

