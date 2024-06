Mosquito Trap: la nuova tecnologia che abbatte la zanzara tigre

Mosquito Trap è la nuova tecnologia che rivoluziona il modello tradizionale di disinfestazione zanzare, anche nelle zone più complesse da trattare.

Progettata per avere una diretta azione larvicida, con riflesso anche sulle zanzare adulte, e senza rilascio di sostanze nell’ambiente, è stata realizzata per ottenere nuovi livelli di controllo che superano le più comuni e diffuse soluzioni presenti sino ad oggi sul mercato. Dedicata ai professionisti, ma utilizzabile anche dal privato, è semplicissima da attivare e fornisce 3 mesi di continuo controllo.

Come funziona

Mosquito Trap è una trappola da esterni dalla forma particolare, ricca di scanalature sulle pareti interne, che, riempita d’acqua, ricrea l’habitat ideale in cui le femmine si fermano per deporre le uova. Per la sua conformazione e progettazione, funziona prima come attrattivo, e poi come abbattente. Infatti, le zanzare sono attirate dalla forma, dal colore e dall’odore della trappola, che diventa per loro l’ambiente ideale per la deposizione delle uova, rivelandosi, però, allo stesso tempo letale per le future larve.

Il sistema ha contestuale azione diretta sulla femmina, che si contamina a sua volta assumendo micro dosi di insetticida durante il processo di deposizione.

Come si presenta

La trappola è semplicissima da utilizzare e può essere posizionata praticamente ovunque. Leggera e maneggevole, presenta uno speciale polimero al suo interno, che si attiva e rilascia microdosi di insetticida dal primo riempimento al momento dell’attivazione e per i 90 giorni successivi. Ancora, sempre al suo interno, una bustina di materiale organico ne potenzia l’attrattività e consente parallelamente di creare acqua stagnante, ambiente attivamente ricercato dalle zanzare in deposizione.

Perché usare Mosquito Trap

Scegliere Mosquito Trap significa dotarsi di un nuovo strumento di gestione e controllo zanzare che permette per la prima volta di raggiungere nuovi importanti risultati, tra cui:

aumentare notevolmente la percentuale di successo dei trattamenti adulticidi

garantire ai propri clienti un risultato di più lungo periodo

aver la possibilità di fare meno interventi su uno stesso cliente, avendo così più tempo da dedicare ad altri servizi

utilizzare un sistema eco-compatibile perché non rilascia nessuna sostanza nell’ambiente all’esterno della trappola

utilizzare un sistema sicuro in presenza di animali non in target

Mosquito Trap sta rivoluzionando gli standard della gestione e del controllo delle zanzare, supportando lo sviluppo di nuovi concetti di disinfestazione che aumentano la soddisfazione dei clienti, incrementano performance e risultati delle imprese di disinfestazione e permettono di agire in un’ottica più green e sostenibile nell’ambiente.

