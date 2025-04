Mosquito Trap: innovazione nella disinfestazione delle zanzare

Mosquito Trap è la nuova tecnologia che rivoluziona il modello tradizionale di disinfestazione e controllo delle zanzare, ideale per garantire la massima tranquillità in luoghi pubblici, hotel, ristoranti, e in tutte quelle realtà in cui è importante fare prevenzione per il benessere dei propri clienti.

È semplicissima da utilizzare, si attiva solo con acqua e grazie all’insetticida a rilascio graduale presente al suo interno offre 90 giorni di controllo completo. Si differenzia dalle altre soluzioni perché permette un controllo dell’infestazione di più lunga durata, facilità e velocità di applicazione ed una importante riduzione del numero di trattamenti chimici nell’arco della stagione interessata.

Può essere posizionata praticamente ovunque. Leggera e maneggevole, la trappola presenta uno speciale polimero al suo interno, che si attiva, una volta che la trappola viene riempita con acqua, e rilascia microdosi di insetticida dal primo riempimento al momento dell’attivazione e per i 90 giorni successivi. Scegliere Mosquito Trap significa dotarsi di un nuovo strumento di gestione e controllo zanzare che permette per la prima volta di raggiungere nuovi importanti risultati, tra cui:

aumentare notevolmente la percentuale di successo dei trattamenti adulticidi

ridurre il numero di trattamenti adulticidi altrimenti necessari nel corso della stagione

ottenere un risultato di più lungo periodo

utilizzare un sistema sicuro in presenza di animali non in target

Mosquito Trap sta rivoluzionando gli standard della gestione e del controllo delle zanzare, offrendo garanzie di efficacia e controllo per tutte quelle realtà in cui è fondamentale preservare la serenità e la tranquillità dei propri clienti.

