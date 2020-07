Montega® per la Detergenza e l’Igienizzazione: la Linea Sani-Defence

Montega® il pulito e l’igiene lo assicura giorno dopo giorno con la Linea Sani-Defence, linea creata per le esigenze del momento ma consolidata negli anni. Questa linea comprende prodotti formulati in corso di registrazione al Ministero della Sanità e ciò è verificabile e dimostrabile dalle analisi microbiologiche effettuate sull’effetto battericida dei prodotti, realizzate da laboratori esterni per un’oggettività maggiore (disponibili nelle varie schede tecniche dei prodotti). Questa linea garantisce qualità, sicurezza ed efficacia nell’igienizzazione dell’ambiente, avendo così un abbattimento microbico dei batteri sulle superfici e sui tessuti. La Linea Sani-Defence si divide in Linea Mani, composta principalmente dal prodotto Gel Sani-Defence, prodotto di punta della gamma, e da Sapoman IG Aloe, sapone igienizzante a base di aloe vera. Linea Ambienti, composta da Sanigen, Sani-Defence e Oxy Multiuso, che permettono un’igienizzazione e una detergenza totale con diversi principi attivi (sali quaternari, ossigeno, cloro, ecc) e per ultimo, ma non meno importante, la Linea Lavanderia, che comprende Soft S e Ox Active Plus, igienizzanti da utilizzare nelle fasi principali del lavaggio.

D’ora in avanti l’igiene e la pulizia saranno considerati ancora di più elementi essenziali garantendo ciò con la Linea Sani-Defence di Montega®.

www.montegauno.com