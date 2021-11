Microfibre TTS: i migliori alleati della pulizia

La microfibra è senza dubbio la miglior soluzione in termini di efficienza ed efficacia, è però fondamentale scegliere la microfibra più adatta a ogni operazione e superficie e assicurarsi di utilizzare esclusivamente prodotti di qualità per non vanificare i benefici offerti.

TTS offre un’ampia gamma di microfibre ad alta prestazione, studiate per rispondere adeguatamente alle esigenze delle diverse superfici da trattare e realizzate in Italia con fibre selezionate di primissima qualità. Le microfibre TTS assicurano una pulizia rapida e profonda, senza limitarsi allo sporco visibile: test di laboratorio dimostrano infatti che il solo passaggio della microfibra è in grado di rimuovere la quasi totalità dei batteri presenti sulle superfici.

L’azione meccanica che caratterizza le speciali fibre assicura una raccolta altamente efficace, riducendo la quantità e l’aggressività del chimico necessario a garantire l’igienizzazione e di conseguenza il rischio di creazione di batteri resistenti ai disinfettanti. Inoltre, l’elevato potere assorbente garantisce una lunga autonomia di lavaggio che si traduce in un significativo risparmio di acqua mentre l’elevata resistenza ai lavaggi assicura una lunga durata, confermandosi un ottimo investimento nel tempo.

Microriccio e Microblue: campioni di igiene

Laboratori indipendenti hanno condotto dei test per valutare l’efficacia dei ricambi in microfibra Microriccio e Microblue nella rimozione dei batteri. Le analisi effettuate hanno rilevato ottimi risultati nella riduzione della contaminazione microbica da parte di entrambe le microfibre TTS: nello specifico, Microblue rimuove fino al 96,6% dei microrganismi mentre Microriccio arriva al 98,79%. Il ricambio Microriccio pulisce in profondità qualsiasi superficie intrappolando anche lo sporco particellare grazie all’elevata capacità di raccolta del filato mentre il ricambio Microblue ad alta assorbenza, certificato Ecolabel UE, è particolarmente indicato per il lavaggio frequente di superfici lisce.

Soluzioni a misura di CAM

La sfida dei nuovi CAM è chiara: rendere la pulizia sempre più rigorosa e sostenibile. Per raggiungere questo obiettivo il Ministero dell’Ambiente ha definito una serie di requisiti indicanti l’attrezzatura da utilizzare per massimizzare i risultati e minimizzare gli impatti, a partire dalla microfibra che viene preferita rispetto ad altri filati in quanto consente di ridurre il consumo di prodotti detergenti e disinfettanti. Per aumentare ulteriormente la sostenibilità delle forniture, i Criteri Ambientali Minimi premiano l’utilizzo di microfibre con etichetta conforme alla norma UNI EN ISO 14024.

TTS ha ottenuto per diverse linee di ricambi in microfibra la prestigiosa certificazione Ecolabel UE, garanzia di salvaguardia ambientale e tutela della salute: in un prodotto Ecolabel UE è infatti certificata l’assenza, o la presenza entro limiti molto stringenti, di sostanze nocive per la salute e l’ambiente, tra cui piombo, formaldeide e biocidi. Il marchio sancisce inoltre la sostenibilità a partire dalla fase di produzione e per tutto il ciclo di vita del prodotto e la resistenza nel tempo a lavaggi, sfregamento e luce.

