MARKA, la sanificazione nelle industrie alimentari

La sanificazione in ambito alimentare assume ancora più importanza, perché è soprattutto nell’industria alimentare che devono esistere, ed essere mantenute, condizioni igieniche e salubri dove lo sporco e la contaminazione pregiudicano la qualità del prodotto trattato.

In questi ambiti è necessario, dunque, mantenere un rigoroso grado di pulizia esteso alla macchine, alle attrezzature, all’ambiente e, non meno importante, alle persone e agli alimenti trattati. L’industria alimentare ha necessità della certezza del pulito soprattutto igienico/microbiologico. La sanificazione nell’industria alimentare, quindi, ha l’obiettivo di fornire alimenti sicuri, lavorati, preparati, commercializzati e venduti in un ambiente perfettamente sanificato, così da prevenire la contaminazione di microrganismi nocivi e ridurre al minimo la loro proliferazione.

Inoltre una sanificazione accurata migliora notevolmente le condizioni igieniche e le qualità estetiche di esercizi commerciali e strutture pubbliche, nonché la difesa dell’ambiente dal punto di vista ecologico, con la riduzione dell’inquinamento. Marka accompagna le industrie di lavorazione alimentare con detergenti specifici, Biocidi e Disinfettanti certificati e sicuri.

La gamma di prodotti copre tutte le esigenze delle industrie di lavorazione dall’igiene delle mani alla disinfezione di superfici e macchinari: CLOR 300, CLORO SPRAY, CLORO GEL, SANISPRAY e SANIGEL HG.

Tutte queste formulazioni a base di cloro attivo o alcool sono regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute come Biocidi o Disinfettanti PMC, rispettando i più rigorosi standard qualitativi e di efficacia.