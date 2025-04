Lyreco, una leadership brillante

Lyreco è leader europeo e attore globale nella fornitura responsabile di prodotti e servizi multi-brand per ogni ambiente di lavoro.

Un unico partner in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze di clienti nazionali e internazionali, aiutandoli a mantenere gli spazi puliti, sicuri e funzionali e ad ottimizzare l’intero processo d’acquisto. Presente in Italia dal 1996, l’azienda, nata in Francia un secolo fa, è attiva direttamente e con partnership in 40 Paesi nel mondo. Tra i fattori di successo: un’offerta diversificata e un network distributivo ampio e capillare, per consegne complete e puntuali. Tra i prodotti e servizi gestiti, oltre 60mila referenze e selezioni orientate alla sostenibilità: ufficio, igiene e pulizia professionale, sicurezza, tecnologia, packaging e molto altro.

Un’affidabilità e una capacità di rispondere alle esigenze più specifiche, al servizio dell’igiene e pulizia professionale anche attraverso un modello omnichannel: specialisti dedicati, account sul campo e da remoto, webshop Lyreco.it e customer care interno.

Vicini alle esigenze dei clienti Il team Lyreco di Specialisti in igiene e pulizia professionale è qualificato per suppor- tare aziende e professionisti di ogni settore e dimensione nella scelta delle soluzioni più adatte al contesto, offrendo soluzioni multi-brand e consegne personalizzate. Un servizio attento, che include la consulenza e la formazione con partner sull’impiego di prodotti, sistemi, attrezzature e macchine per la pulizia, oltre a svariati servizi, tra cui installazione dispenser, noleggio operativo macchine professionali e recycling solution per lo smaltimento di guanti e panni contaminati, secondo normative vigenti.

Più efficienza per il mondo del cleaning Lyreco è impegnata a soddisfare le esigenze del cleaning professionale in modo efficace, andando oltre la performance di prodotto con un servizio di gestione ordine e consegna flessibile, grazie a una rete logistica globale di 19 magazzini nazionali, 146 hub regionali e oltre 1.700 mezzi Lyreco.

In Italia:

Magazzino automatizzato di 32.000 mq che unisce innovazione, valore umano e so- stenibilità;

18 centri di distribuzione regionali strategicamente posizionati per una copertura capillare;

Flotta di + 120 mezzi per garantire flessibilità e puntualità nelle consegne. Un’efficienza che incontra la responsabilità, per assolvere alle esigenze sul fronte ESG delle imprese di servizi:

delle imprese di servizi: Gamme orientate alla sostenibilità e certificate;

Trasparenza e valore lungo tutta la filiera;

Minimizzazione degli sprechi e dell’uso di plastica;

Ottimizzazione dei percorsi di consegna per ridurre le emissioni;

Adozione di mezzi ecologici come truck Bio LNG e Van Full Electric.

Il Gruppo Lyreco è impegnato nella sostenibilità da oltre 20 anni, guidato da una strategia con obiettivi ambiziosi in ambito: Planet, People e Progress. Lyreco Italia è associata AFIDAMP e presente a ISSA PULIRE 2025 –STAND D40 PAD 8

www.lyreco.it