Levigare il marmo? Facile con Orbot

Non capita tutti i giorni di levigare il marmo, ma se capita si può utilizzare il sistema roto-orbitale di Orbot con il kit di pad Stone-Flash, che trasforma la macchina Orbot in una levigatrice, per il trattamento di marmo e pietre naturali.

Il kit di pad Stone-Flash di Orbot è composto da 6 pad numerati, che possono essere utilizzati in sequenza o singolarmente, a seconda del tipo di lavoro che si deve effettuare. I primi 3 pad servono per effettuare la pulizia di fondo, in cui si “gratta” lo strato superficiale della pietra per rimuovere graffi e segni di usura, mentre gli altri 3 (e in particolare il lilla) servono a ridare al marmo la lucentezza originaria e a mantenerla nel tempo. Si conclude poi con il magico panno Super-Zorb che rimuove le ultime parti di sporco e rende subito calpestabile il pavimento.

Il metodo roto-orbitale Orbot è più efficace dei metodi tradizionali di pulizia perché produce un’azione meccanica potentissima che garantisce risultati sorprendenti, su qualsiasi tipo di superficie, nelle pulizie quotidiane e periodiche, con un minor consumo di acqua e zero detergenti.

Con Orbot, basta una macchina per tutti i pavimenti.

Orbot è un’esclusiva ISC, gli Specialisti delle macchine per la pulizia.

Scegli il tuo Orbot, su…

