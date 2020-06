L’esperienza di Diversey al vostro fianco per la fase2

Per fronteggiare l’emergenza COVID-19 Diversey mette in campo prodotti specifici e soluzioni efficaci come detergenti, disinfettanti, attrezzature, macchine e da oggi tutta la propria conoscenza del settore.

Da oggi siamo a fianco dei nostri clienti con prodotti come Soft Care Hyg E Spray, igienizzante mani con il 71,5% di alcol conforme alle normative vigenti; TASKI Ultra Cloth, panno in ultra microfibra che rimuove fino al 99.99% dei microrganismi o SURE Disinfectant Spray, prodotto disinfettante 100% naturale a base di acido lattico, con azione Virucida secondo il test EN14476.

Ma oggi vogliamo fare ancora di più, mettendo a disposizione dei nostri clienti un’ulteriore arma, fondamentale per vincere la pandemia: il nostro Know How. Grazie ai nostri esperti abbiamo creato materiale specifico per tutti i business in cui Diversey opera: Brochure con i prodotti e sistemi più adatti alla sanificazione, Miniguide per il personale e gli ospiti, piani di sanificazione, ma soprattutto protocolli di intervento con indicazioni chiare e precise di dove, come e con quale prodotto Diversey intervenire.

Queste sono solo alcune delle soluzioni che Diversey fornisce a supporto del business dei propri clienti. Scoprite cosa possiamo fare per voi visitando il sito www.diversey.com o seguiteci sui nostri social per maggiori informazioni.