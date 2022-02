Le nuove lavasciuga uomo a bordo targate Ghibli & Wirbel

Ghibli & Wirbel arricchisce l’offerta delle sue lavasciuga uomo a bordo grazie a due nuovi modelli: Racer e Ranger! RACER, PULITO VINCENTE!85 litri di capacità, differenti piste di lavaggio (65 e 75 cm) e dimensioni ridotte rendono Racer la uomo a bordo ideale per qualsiasi tipo di ambiente! L’elemento che rende unica questa lavasciuga è la manovrabilità. Racer è stretta ed ergonomica: questo le permette di compiere con facilità anche le manovre più complicate dove tutte le uomo a bordo, comprese le più compatte, non raggiungono risultati di pulizia soddisfacenti.

RANGER, MISSIONE PULITO! Le due piste di lavaggio (75 e 85 cm) e i 115 litri di capacità, associati alle caratteristiche tecniche innovative, rendono Ranger una macchina potente, affidabile e sicura, destinata all’utilizzo in ambienti medio/grandi e a sessioni di lavoro prolungate e gravose. Le prestazioni considerevoli, allo stesso livello di quelle delle uomo a bordo di taglia superiore, sono associate ad un design moderno ed impattante, studiato per rendere questa lavasciuga compatta ed estremamente manovrabile. Racer e Ranger sono impareggiabili nella pulizia a “filo muro”, grazie alla testata retrattile, in grado di adattarsi perfettamente ad ogni ostacolo.

Il gruppo tergitore in alluminio, inoltre, garantisce i migliori risultati di asciugatura su ogni tipo di superficie e, in caso di urti accidentali, è in grado di spostarsi e rientrare automaticamente sotto la struttura della macchina garantendo massima sicurezza e facilità d’azione. Le performance di pulizia eccellenti e caratteristiche tecniche di alto livello rendono Racer e Ranger le lavasciuga uomo a bordo ideali per affrontare ogni tipo di sfida!

http://www.ghibliwirbel.com