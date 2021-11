Le innovative spazzatrici Comac supportano l’Industria 4.0.

Grande successo nel mercato per le spazzatrici stradali CS140T e HP6000 prodotte da Comac, che grazie all’innovativo sistema Easy Fleet possono usufruire degli incentivi per l’Industria 4.0. Questo sistema permette di monitorare a distanza la macchina, essere avvisati in automatico in caso di anomalia e poter intervenire da remoto nella risoluzione del guasto, riducendo così i fermi macchina e aumentandone la produttività. Grazie alla digitalizzazione è infatti possibile la comunicazione con le macchine, raccogliere i dati e trasformarli in informazioni significative e utili nelle operazioni di pulizia per creare valore per il business. Easy Fleet è accessibile in tempo reale da qualsiasi luogo e può essere consultato tramite smartphone, tablet e PC. In questo modo è possibile avere accesso a una panoramica completa ed aggiornata in tempo reale della spazzatrice per migliorare il coordinamento e ottimizzare il rendimento in un’ottica di riduzione dei costi di gestione.

Comac ha progettato un sistema unico sul mercato, il Twin Action System, che combina la forza dell’azione meccanica, per raccogliere i residui più consistenti, e l’efficacia dell’azione aspirante per le polveri più fini per un risultato eccellente con una sola macchina e in un solo passaggio. La potenza del sistema Twin Action permette alle spazzatrici stradali Comac di eliminare le polveri sottili PM2.5 e PM10 tramite un sistema di aspirazione che non utilizza acqua, abbattendo così le polveri per non permettere che rimangano attaccate al suolo.

Il vantaggio di lavorare a secco è oggi particolarmente vincente. Infatti, permette di effettuare una sanificazione delle strade più efficace poiché tutte le polveri fini vengono aspirate e trattenute dal filtro di 50 metri quadrati, per poi essere smaltite in fase di scarico.

Il sistema trinciante presente sulla macchina permette, inoltre, di raccogliere rifiuti ingombranti. In questo modo si eliminano le problematiche di raccolta tipiche del lavoro di spazzamento, come ad esempio i rami o rifiuti ingombranti che creano problemi nella raccolta delle foglie durante il periodo autunnale, e che sono una criticità per tutte le macchine tradizionali.

Quindi, una versatilità che permette di utilizzare le macchine con qualsiasi condizione di rifiuto da quello più leggero a quello più ingombrante, riducendo così la necessità di intervento da parte dell’operatore e aumentando la produttività dei clienti. Comac distribuisce in Italia la linea di spazzatrici stradali, CS140T e HP6000, nel settore dell’ecologia attraverso il distributore esclusivo Farid Spa.

