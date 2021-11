La via sostenibile di CAL ITALIA

Tassello dopo tassello costruita in 23 anni di attività la via intrapresa agli albori, anno dopo anno sta diventando sempre più rispettosa dei valori a cui ogni impresa dovrebbe rivolgersi, sta diventando sempre più completa e sempre più integrata.

Impianti di depurazione Hydrobay

Ovunque si effettuino lavaggi di qualsiasi attrezzatura, macchinario o si debbano gestire delle acque di processo, l’acqua di recupero generata è un rifiuto speciale e come tale va gestito.

Che fare:

Raccoglierlo e smaltirlo attraverso smaltitori autorizzati con conseguente aggravio di costi e scarico di responsabilità Oppure immetterlo in rete fognaria previa adeguata depurazione che lo faccia rientrare in tabella 3 del d.l.gs. 152/2006.

Ma a questo punto, una volta depurato perché non riutilizzarlo!?? I sistemi Hydrobay sono in grado infatti di migliorare a tal punto i valori dettati dalla tabella 3 che si riesce facilmente anche a riutilizzare i reflui in continuo.

L’uso di dischi diamantati agevola la pulizia Chemical Free

utilizzando infatti solo acqua eliminiamo sostanze chimiche come deceranti, sgrassanti e cere metallizzate per il lavaggio e la lucidatura di qualsiasi pavimentazione. I dischi diamantati Bonastre Duo consentono di lavare anche a fondo e lucidare nel medesimo passaggio. Tutte le macchine vengono alimentate con acqua di rete oppure con un Acqua Ozonizzata Stabilizzata generata dai macchinari Tersano. Un’altra pietra miliare sulla via Sostenibile di Cal Italia sono appunto questi sistemi che consentono di eliminare l’uso di detergenti chimici per qualsiasi operazione. L’ozono stabilizzato in fase acquosa di Tersano in questo periodo di pandemia ha consentito di continuare con efficacia e responsabilità a mantenere sanificati e soprattutto salubri gli ambienti.Ultimo arrivato in Casa Cal è il sistema RFC di Rekola.

Rekola ha creato un gruppo di lavoro con Tersano, Bonastre ed altre aziende, con lo scopo di potenziare il progetto RFC Reside Free Cleaning ovvero l’unico sistema di lavaggio con zero residui. Utilizzando una particolare attrezzatura di lavaggio, dei panni pavimenti e superfici in Ultramicrofibra, l’acqua ozonizzata e l’uso di lavapavimenti attrezzate con i dischi Bonastre, viene garantito il pulito profondo senza residui.

Grazie al lavoro di ricerca, sviluppo e partnership intrapreso, la via Sostenibile di Cal Italia sarà sempre più Green.

calitalia.com