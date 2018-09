La via sociale ed ecosostenibile di C.A-L. Italia

La “via ecosostenibile” di C.A.-L.- Italia è un sistema integrato di prodotti, progetti e soluzioni che chiudono il cerchio della sostenibilità ambientale: dal ripristino dei macchinari usati con il progetto ArcobaClean al recupero delle acque reflue con Hydrobay, all’uso dei dischi diamantati Twister, fino ad arrivare a FleetTrack, per il controllo e la tracciabilità dei mezzi.

Iniziamo da ArcobaClean: è un’idea nata da C.A-L. Italia Srl e la Cooperativa Sociale “La Ruota” Onlus, che hanno deciso di mettere le proprie risorse a disposizione di un progetto che crei vere opportunità di lavoro per ragazzi con grande cuore e volontà ma con problematiche cognitive. C.A-L. Italia, con una grande flotta a noleggio, aveva la necessità di implementare il servizio revisioni periodiche dei macchinari deteriorati. Da qui è nato il Progetto ArcobaClean, che forma questi ragazzi per le operazioni che portano alla rinascita dei macchinari.

Per i clienti, l’utilizzo dei macchinari restaurati con il progetto ArcobaClean sposerà perfettamente qualsiasi progetto ambientale contenuto nelle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 e nel regolamento EMAS. Inoltre viene rilasciato un articolato certificato di revisione delle macchine. E una volta riportate in vita queste macchine, C.A-L. Italia chiede che si continui il percorso sostenibile intrapreso iniziando ad utilizzare il metodo di lavaggio e lucidatura senza detergenti ideato da Twister. Il sistema ecosostenibile di C.A-L. Italia prosegue poi con la soluzione per i reflui Hydrobay e con il sistema di controllo da remoto dei macchinari a noleggio FleetTrack.

www.calitalia.com