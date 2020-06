La socialità post-Covid: più spazi, più sicurezza con Lunardi

Per chi gestisce un locale di qualsiasi genere, intervenire sugli spazi per garantirne la messa in sicurezza e il necessario distanziamento sociale dovuto al Covid 19 è indispensabile.

Lunardi – che ha maturato una esperienza ben più che consolidata nella copertura di grandi e piccoli spazi, per manifestazioni ed eventi come per uso privato – ha sviluppato diverse soluzioni che possono essere di grande aiuto per chi vuole accogliere in sicurezza i suoi clienti. Una in particolare è stata progettata ad hoc per il post-Covid, adattando le tecnologie Lunardi alle necessità di sanificazione di chi entra nei locali pubblici.

Si tratta di Walk-Safe, un tunnel autoportante che si colloca all’ingresso di un locale o di un’area aperta e che integra un sistema di sanificazione automatico, basato su un disinfettante battericida professionale. Walk-Safe ha dimensioni tali da poter essere collocato ovunque (nella versione più grande, circa 150 x 150 x 270 cm) e realizza una vera e propria “area protetta” in cui eseguire la sanificazione di clienti e personale. L’operazione è completamente automatica, perché il nebulizzatore della soluzione battericida si attiva da solo, grazie ad un sensore di presenza collocato all’ingresso di Walk-Safe. Questo rende la soluzione particolarmente adatta alle realtà con un elevato flusso di persone, come centri commerciali, supermercati, palestre, aziende. L’utilizzo poi di un battericida, e non di un semplice igienizzante, garantisce una sanificazione più approfondita.

www.lunardisrl.it