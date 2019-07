La lavanderia Oxipur si certifica ECOLABEL

La sfida più importante per Sutter Professional è quella di garantire innovazione sostenibile e sviluppo di prodotti e tecnologie altamente performanti, che rispettano l’ambiente e le persone.Questa frase, riassume a tutto tondo l’urgenza e l’impegno che Sutter mette nel definire, prima e meglio degli altri, un nuovo punto di incontro tra la continua domanda di soluzioni efficaci e innovative e l’imperativo di consegnare alle future generazioni un ambiente concretamente più sicuro, più salubre e più naturale.

Dalla ricerca Sutter Professional arriva un sistema completo per il lavaggio dei tessuti, composto da detergenti ed additivi, interamente certificato Ecolabel. Nata nel 2014 con una range completa di detergenti ed additivi per lavanderia, la linea Oxipur è rapidamente cresciuta negli anni, diventando una delle linee di punta per Sutter Professional. Pulizia e igiene sono il requisito fondamentale nel lavaggio di qualsiasi tipo di tessuto. Sutter Professional risponde a queste esigenze con una gamma completa di detergenti, ammorbidenti e additivi per sistemi di lavaggio automatico e manuale, con formule altamente performanti, tenaci contro lo sporco ma delicati sui tessuti.

Ai continui successi ottenuti si aggiunge ora il nuovo sistema lavanderia interamente certificato Ecolabel (EU ECOLABEL: IT/039/004). La nuova linea è composta da DETERGENTI con materie prime ecocompatibili, ADDITIVI con azione candeggiante ed elimina odori di qualità superiore e AMMORBIDENTI con profumo micro-incapsulato. Il SISTEMA è a pH NEUTRO con maggior durata sui tessuti e più delicato sulla cute grazie al ridotto utilizzo di sostanze alcalinizzanti.

