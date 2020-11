Kiehl lascia un’ ulteriore impronta verde

Kiehl Italia si appresta a mettere in funzione un sistema di recupero dei contenitori vuoti già applicato e sperimentato da oltre 25 anni in Germania. Questa attività ha contribuito ad evitare in passato lo smaltimento di rifiuti plastici pari a 2,5 MLN di chilogrammi.

Le sue formule di produzione ad alto valore di concentrazione hanno contribuito in maniera significativa a ridurre i trasporti per lo stoccaggio e i costi di logistica.

Avendo a cuore l’ambiente l’azienda ha inserito contenitori sviluppati per garantire la massima sicurezza con il minor utilizzo di plastica, utilizzato energia da fonti rinnovabili come sistemi geotermici e pannelli solari, soluzioni architettoniche rivolte al risparmio energetico, trattamento e recupero delle acque reflue, dotazione della flotta di mezzi di trasporto a basse emissioni.

Ha inoltre inserito nella linea produttiva contenitori in plastica realizzati al 100%pcr riciclato a sua volta riciclabile. Grazie a queste nuove tecnologie di produzione del packaging si riesce ad ottenere un sistema di plastiche da imballo a scarto zero, riducendo fortemente l’utilizzo di nuove risorse naturali.

Kiehl ha raggiunto un altro importante traguardo e pensa già al prossimo passo secondo la convinzione che bisogna avere un occhio di riguardo al passato per mantenere il nostro futuro.

www.kiehl-group.com