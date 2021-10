Kemika e il Progetto RSA a Nessun Elemento Contaminante

Attenta alle esigenze emerse nelle Residenze Sanitarie Assistite nel momento in cui è scoppiata la pandemia legata al CoViD 19, Kemika ha ritenuto che il proprio compito non potesse esaurirsi nella produzione e commercializzazione di detergenti e disinfettanti destinati alla lotta contro questo pericoloso Virus, ma, doveva porsi, quale obbiettivo principale, il fornire un efficace ed efficiente servizio di consulenza a queste realtà.

Con questo proposito è stato creato “RSA a Nessun Elemento Contaminante”, il progetto Kemika che ha l’ambizione di essere il punto di riferimento, non occasionale ma continuo, dove le figure preposte ad occuparsi delle attività di detersione e disinfezione degli ambienti possono acquisire la corretta formazione e il giusto addestramento per svolgere il loro lavoro quotidiano, ottenendo il massimo risultato in termini di igiene, quindi, di fatto, di prendersi cura della salute degli Ospiti della struttura.

La metodologia applicata da Kemika considera che ogni Residenza Assistita per Anziani ha una sua unicità, una sua realtà, delle sue specifiche esigenze, di conseguenza, RSA a Nessun Elemento Contaminante opera con la filosofia dell’intervento fornito “su misura”, vestito, appunto, sull’esigente della singola Struttura.

L’impegno di Kemika contro il Covid-19: chiedi supporto al Team Kemika

Scrivi a info@kemikaspa.com