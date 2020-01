Itidet Deodor: un unico prodotto per il marmo, il cotto ed il parquet

Itidet, azienda di produzione di detergenti professionali con un’esperienza trentennale nel settore, presenta una soluzione alla pulizia del marmo, del cotto e del parquet: Deodor, un unico prodotto che deterge, nutre, lucida e protegge le superfici. Oltre a essere un ottimo detergente, rilascia un film protettivo che brillanta e isola dalle macchie. Non solo. Ripara i micro difetti e rallenta la ri -deposizione dello sporco. Da prove di laboratorio si evidenzia che in una superficie porosa come il cotto trattata con Deodor le gocce di olio e caffè non vengono assorbite, rimangono in superficie così da essere facilmente asportate. È ideale anche per piccole superfici (porte, battiscopa, davanzali ecc.).

Ph neutro, prodotto concentrato da diluire per l’uso, non ha bisogno di risciacquo. Basta versare 50 ml (1/2 bicchiere) di Deodor in un secchio d’acqua (5 litri) per pulire e rilasciare nell’ambiente una gradevole e persistente profumazione alla colonia e limone. È disponibile in flaconi da 1 litro e 2 litri e anche in taniche da 5 e 10 litri.

I vantaggi per l’acquisto sono molti: ottimo detergente, ottimo ravvivante, ottimo protettivo.

www.itidet.it