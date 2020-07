Il prodotto giusto al momento giusto

La grande attenzione posta alla sanificazione e disinfezione degli ambienti ha spinto Itidet a lavorare intensamente e responsabilmente per mettere a punto un detergente che potesse aiutare i suoi clienti nella gestione dell’emergenza.

Il disinfettante ISOSAN, un detergente concentrato con presidio medico chirurgico che risponde perfettamente alle esigenze del momento: si tratta di un prodotto a base di sale quaternari di ammonio con un elevato spettro di attività, in grado di disinfettare ovunque occorra. Possiede inoltre un’eccellente proprietà tensioattiva. Per le sue caratteristiche può essere impiegato con efficacia in ospedali, scuole, comunità, industrie, impianti sportivi, ed attrezzature rurali. Indicato anche per la disinfezione di ricoveri per animali.

E’ ideale nelle cucine professionali per disinfettare piatti, stoviglie, utensili. Da usare come disinfettante nella fase di risciacquo nelle lavanderie, Da usare anche nelle piscine utilizzando 4 litri di Isosan ogni 200,000 litri di acqua.L’azienda propone anche Itialcohol 70: un detergente a base alcolica multiuso ad alta concentrazione di alcool (70%). Sgrassa ed evapora velocemente e non necessita di risciacquo. Raccomandato per l’igienizzazione di tutte le superfici lavabili quali porte, maniglie, interruttori, tavoli, scrivanie, mouse, corrimano ecc. Non contiene coloranti ne profumi. E’ idoneo a tutte le attività che operano con procedure di pulizia regolate dall’HACCP.

Itialcohol 70 è disponibile in flaconi da 1 lt con erogatore.

www.itidet.it