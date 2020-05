Il Bioluminometro Ensure Touch in ambiente ospedaliero

Verificare il livello igienico delle superfici, degli utensili e degli ambienti è sempre stato molto importante, ma diventa davvero essenziale quando si opera in ambienti ad alto rischio igienico come ospedali, mense, case di cura, industrie alimentari ecc..

In queste realtà è importante sapere se si è pulito correttamente, ma ancora più importante è saperlo subito! Da sempre ci si è basati sui tamponi microbiologici per ottenere le informazioni sul livello igienico dell’ambiente, ma questo dato è disponibile solo alcuni giorni dopo l’effettuazione del tampone. E’ chiaro che nel tempo che intercorre tra il campionamento e la risposta, si continua ad usufruire dell’ambiente o della superficie anche se non è correttamente sanificata, con conseguente aumento del rischio biologico. Per ottenere un’informazione rapida e precisa sulle condizioni igieniche di una superficie, si sta rapidamente diffondendo il Test dell’ATP effettuato utilizzando il bioluminometro e i relativi tamponi monouso. L’ATP (Adenosin Trifosfato) è un ottimo indicatore di sporco organico perché è una molecola che si trova in tutte le cellule viventi; nei batteri, nei lieviti, nelle muffe e in tutte le cellule animali o vegetali.

Il particolare il nuovissimo luminometro EnSure TOUCH, utilizzato con i tamponi SuperSnap ad alta sensibilità, è un sistema rapido di rilevazione dell’igiene particolarmente sensibile e sofisticato. Normalmente il bioluminometro viene utilizzato con i tamponi UltraSnap per la verifica giornaliera dello stato igienico delle superfici. Ma quando gli ambienti sono particolarmente a rischio si utilizzano i tamponi SuperSnap ad alta sensibilità in quanto sono dotati di una soglia di rilevabilità pari a 0,1 fentomoli di ATP.Lo strumento EnSure TOUCH è inoltre dotato di un sistema di raccolta e analisi dati basata sulla connettività WiFi per cui nel momento in cui l’operatore sta effettuando il tampone, il responsabile può collegarsi al cloud e visualizzare il risultato da qualsiasi postazione di lavoro.

I rischi di contaminazione vengono visualizzati e riconosciuti in tempo reale e si possono così applicare immediatamente le relative azioni correttive.

I tamponi SuperSnap utilizzati in associazione con il luminometro EnSURE TOUCH producono valori in linea con gli standard di accettabilità ANMDO/CERMET in ambito ospedaliero.

