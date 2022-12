Icon: quando la pulizia green è conveniente

ICON è la lavasciuga uomo a bordo per ambienti medio/grandi di RCM. Ha un capiente serbatoio da 200 litri e una grande autonomia, grazie al sistema Energy Saver.

ICON può essere acquistata con i contributi del 40% previsti da Industria 4.0, se acquistata con l’allestimento RADAR 4.0 READY (per il monitoraggio delle flotte). Puoi usufruirne fino al 31 dicembre 2022. Queste le funzionalità che permettono di risparmiare e ridurre l’impatto della lavapavimenti sull’ambiente:

MY: il sistema di personalizzazione delle operazioni di pulizia, per il controllo dei costi.

GO GREEN: riduce il consumo energetico, l’inquinamento acustico, il consumo di acqua e detersivo, aumentando la resa oraria, in quanto riduce i tempi di fermo dovuti al riempimento e allo scarico dei serbatoi.

AQUASAVER: pulisci meglio, con meno acqua, riducendo i costi.

DETERSAVER (opzionale): non sprecare detersivi.

RCM si affida a un impianto fotovoltaico da 185 kW che copre il 60% dell’energia utilizzata nei suoi impianti, riducendo così le emissioni di CO2 di 160 tonnellate all’anno.

Inoltre le lavapavimenti RCM sono state tra le prime macchine a superare i test di prova richiesti dalle normative internazionali I E C/ en 6286 indicati dall’EUNITED e assicura un’ottima pulizia e risparmiare acqua ed energia. È quello che EUNITED CLEANING indica a tutti i fabbricanti di lavasciuga, come obiettivo da raggiungere per la soddisfazione del cliente e salvaguardare l’ambiente.

