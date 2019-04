Guanti riusabili by ICOGUANTI S.p.A

L’esperienza maturata dalla presenza sul mercato da oltre 50 anni ha permesso a ICOGUANTI S.p.A., di soddisfare le esigenze del settore delle pulizie industriali, proponendo agli operatori del settore delle pulizie oltre 40 tipi di guanti monouso e riusabili a proprio marchio.

Nel settore delle pulizie vengono impiegati agenti igienizzanti e/o sanitizzanti che possono essere causa di irritazioni o dermatiti alle mani se non adeguatamente protette.

Nel settore delle pulizie industriali, fra le diverse tipologie di guanti, ICOGUANTI S.p.A, propone i guanti riutilizzabili DPL Professional Bicolore e DPL Professional Satinato che sono dispositivi di protezione individuale di tipo A in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/425 entrato in vigore recentemente.

Entrambi i guanti sono realizzati in gomma naturale di spessore medio/alto che coniuga l’ottima protezione ai detergenti con una lunga durata e un ottimo confort. La finitura esterna a nido d’ape in rilievo consente poi un’ottima presa e permette ai residui liquidi di fluire fra la superficie di contatto ed il guanto.

Il guanto DPL Professional Bicolore è caratterizzato da un’eccellente confort per la felpatura interna in puro cotone e da una ottimale resistenza a detergenti e detersivi anche concentrati, dovuta al doppio strato di lattice di gomma naturale . Il doppio strato di latice conferisce una buon isolamento termico da fonti fredde e una buona resistenza all’usura.

DPL Professional Satinato si distingue per la possibilità di essere anche lavato internamente garantendo una maggiore igiene.

Inoltre ricordiamo che per le pulizie sono anche disponibili guanti in nitrile monouso come il guanto nitril pro plus di cui è stata anche verificata la resistenza ai più comuni detergenti impiegati in questo settore.

Tutti i prodotti, possono anche essere impiegati nei settori di trasformazione alimentare in quanto conformi alla legislazione europea ed italiana, soddisfacendo i requisiti del Regolamento CE 1935/2004 e al D.M. 21/3/73 & s.m.i.

www.icoguanti.it