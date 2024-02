Fulcron, un partner affidabile per soluzioni avanzate nella detergenza

Fulcron è lo storico marchio di prodotti per la detergenza professionale che da oltre 30 anni realizza soluzioni professionali per la cura e la pulizia della casa, dell’officina, dell’industria e continua a espandere la sua offerta per il mondo professionale e per il privato.

Fulcron, un marchio dinamico in costante evoluzione, allineato con le ultime tendenze di settore, ha recentemente rivoluzionato e ampliato la sua gamma di prodotti. Questo impegno verso l’innovazione permette di offrire soluzioni personalizzate e adatte a una vasta gamma di esigenze.

La gamma di prodotti Fulcron si distingue per le sue performance, posizionandosi come il punto di riferimento nel mercato della detergenza professionale. La costante attenzione alla qualità e all’efficacia dei prodotti garantisce risultati premium, rispondendo alle richieste sempre più elevate degli operatori del settore.

Grazie alla sua capacità di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato, il marchio offre una risposta efficace a ogni tipo di necessità. Per tutti i professionisti del settore Ho.Re.Ca., Fulcron propone una gamma dedicata che risponde alle loro esigenze con l’obiettivo di garantire la pulizia, la disinfezione e la sicurezza nei locali di cucina, sala e servizi.

Riconoscendo l’importanza cruciale dell’igiene alimentare, i prodotti Fulcron si concentrano sull’adozione di standard elevati per prevenire la contaminazione da batteri, virus e parassiti, potenziali rischi per la salute. Fulcron risponde quindi alle nuove esigenze di pulizia degli operatori del cleaning professionale con una linea di disinfettanti che, certificati come Presidio Medico Chirurgico ed idonei HACCP, sono appositamente studiati per una disinfezione completa di piccole e grandi superfici.

Fulcron Disinfettante Multisuperfici, disponibile nel formato trigger 750 ml e tanica 5L, vanta una formula senza risciacquo a base di sali quaternari d’ammonio che disinfetta ed elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da tutte le superfici lavabili. Pronto all’uso ed inodore, questo prodotto è particolarmente indicato nei piani HACCP per bar, ristoranti, laboratori di produzione artigianale ed industrie alimentari. La formula di Fulcron Disinfettante Super Concentrato, disponibile nel formato da 1L e diluibile fino a 40 litri, è ideale per disinfettare pavimenti e grandi superfici.

Svolge anche una rapida e profonda azione sgrassante, grazie ad una formula inodore e ricca di tensioattivi. La gamma include anche Fulcron Acaricida Insetticida in formato trigger da 400 ml. La sua funzione 2 in 1 garantisce un’efficace azione contro acari, in ogni deposito di polvere, sabbia o terriccio e contro insetti nocivi e molesti, sia volanti che striscianti, in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, depositi e magazzini nonché luoghi all’aria aperta come campeggi e locali di villeggiatura.

Fulcron è un marchio di proprietà di Arexons S.p.A., da quasi 100 anni punto di riferimen- to per la manutenzione nel mondo auto, moto, nautica, industria, artigianato, fai da te e casa.

