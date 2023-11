Fulcron:  la nuova linea disinfettanti per piccole e grandi superfici

Fulcron: la nuova linea Disinfettanti nasce per rispondere alle esigenze di pulizia degli operatori professionali. Studiata per assicurare una disinfezione completa di tutte le superfici trattate, è ideale per tutti gli ambiti, compreso quello sanitario, professionale Ho.Re.Ca.

La gamma conta 4 prodotti specifici dalle prestazioni professionali e registrati come Presidio Medico Chirurgico. Tra questi Fulcron Disinfettante Multisuperfici, disponibile nel formato trigger 750 ml e tanica 5L, che con la sua formula senza risciacquo a base di sali quaternari d’ammonio disinfetta ed elimina il 99,9% di virus, funghi e batteri da tutte le superfici. Pronto all’uso ed inodore, questo prodotto è particolarmente indicato nei piani HACCP per bar, ristoranti, laboratori di produzione artigianale e industrie alimentari. La formula di Fulcron Disinfettante Super Concentrato, disponibile nel formato da 1L e diluibile fino a 40 litri, è ideale per disinfettare pavimenti e grandi superfici. Svolge anche una rapida e profonda azione sgrassante, grazie ad una formula inodore e ricca di tensioattivi.

La gamma include anche Fulcron Acaricida Insetticida in formato trigger da 400 ml. La sua funzione 2 in1 permette un’efficace azione contro acari, in ogni deposito di polvere, sabbia o terriccio e contro insetti, sia volanti che striscianti, in casa, alberghi, scuole, negozi, ospedali, depositi e magazzini nonché luoghi all’aria aperta come campeggi e locali di villeggiatura.

https://www.fulcron.it/