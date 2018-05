FR 15 Hybrid : innovazione e semplicità targata Ghibli & Wirbel

Dotata di un sistema a doppia alimentazione, FR 15 Hybrid rappresenta un punto di riferimento importante nel segmento delle lavasciuga di piccole dimensioni. Il moderno design è in grado di garantire personalità, ergonomia e soprattutto dimensioni ridotte per pulire dove le altre lavasciuga non arrivano o fanno più fatica. Un’estetica funzionale che racchiude un sistema di soluzioni tecniche di primissimo piano.

L’innovativo sistema Hybrid che associa l’alimentazione elettrica a quella a batteria, è in grado di garantire il perfetto mix tra performance, autonomia di utilizzo e sessioni di lavoro prolungate. Oltre due ore di autonomia con l’utilizzo delle batterie al litio in dotazione e la possibilità di passare all’ alimentazione da rete elettrica con il cavo da 15 metri in dotazione standard.

