For-Oxy Ready, il nuovo biocida ad azione disinfettante di Allegrini

For-Oxy Ready, il nuovo detergente disinfettante Allegrini contenente perossido di idrogeno (10.000 parti per milione), è stato ufficialmente autorizzato dal Ministero della Salute come disinfettante pronto all’uso, in deroga all’art. 55.1 del Regolamento Biocidi 528/2012. New entry nella gamma Allegrini, For-Oxy Ready è stato realizzato dai laboratori R&D dell’azienda nel pieno dell’emergenza COVID-19 al fine di fornire una soluzione per affrontare i virus come il Coronavirus Sars-CoV-2 che, secondo un’analisi di 22 studi pubblicata sul “Journal of Hospital Infection”, rimarrebbero sulle superfici a temperatura ambiente fino a 9 giorni. Indicato inoltre nella circolare DGPRE 001764422 del Ministero della Salute del 22.05.2020 tra i principi attivi raccomandati per la prevenzione e decontaminazione delle superfici, il perossido di idrogeno presenta ottime proprietà battericide, virucide, sporicide e fungicide ed è attivo su una vasta gamma di microrganismi, tra cui batteri, lieviti, funghi, virus e spore.

Si ricorda che, secondo il Ministero della Salute, è fondamentale per il contenimento della diffusione del coronavirus:

1. Pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, oggetti, ecc.; in quanto la normale pulizia ordinaria con acqua e sapone riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.

2. Disinfettare con prodotti disinfettanti con azione virucida, autorizzati;

3. Garantire sempre un adeguato tasso di ventilazione e ricambio d’aria.

Quali sono gli altri plus di For-Oxy Ready?

-Compatibilità su tantissime tipologie di superfici: acciaio, alluminio, plastica (anche riciclata), vetro, pelle (anche verniciata) ed ecopelle, guarnizioni in epdm, schermi LCD, tessuti in cotone/lana/microfibra/pile ecc.

-Indicato per qualsiasi ambito: hotel, ospedali, RSA, cliniche, ristoranti, bar, gelaterie, panetterie, industrie alimentari, carwash e autofficine

-Ecosostenibile: il tensioattivo è biodegradabile