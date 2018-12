Eudorex investe nel wet wipe

In occasione della scorsa edizione di ISSA ad Amsterdam, Eudorex ha presentato tra le varie novità, una interessante linea di wet wipes. I prodotti sono realizzati con un impianto molto efficiente con caratteristiche specifiche, adatte a realizzare prodotti per le esigenze professionali, tessuti di spessore e dimensioni molto elevate.

Eudorex ha investito in un mercato in crescita con l’obbiettivo di diventare leader nella categoria, cosi come per le microfibre. Il flat mop preimpregnato monouso consente la pulizia rapida e semplice di circa 20mq. Il tessuto utilizzato, grazie alle sue caratteristiche, rimuove e trattiene facilmente polvere, particelle, capelli etc. Questa caratteristica consente di effettuare contestualmente scopatura ad umido e lavaggio. Il prodotto monta su telai da 40cm con sistema di aggancio a strappo.

Eudorex ha sviluppato la versione semplice e la versione sanificante, realizzata con disinfettante a base cloro, le confezioni sono da 20pz con pratico sistema apri/chiudi.

Anche per le superfici la doppia versione, tipo semplice multiuso e tipo sanificante anche in questo caso realizzato con disinfettante a base cloro. Confezioni da 20pz con sistema apri/chiudi. La dimensione del panno è molto generosa 30x30cm. Per rimanere in tema pulizia dei pavimenti segnaliamo anche il nuovo DUST EVO, anche questo presentato in anteprima ad Amsterdam. Si tratta di un catturapolvere evoluto, una alternativa alla classica velina impregnata di olio minerale.

Il costo in uso risulta molo minore della velina, i motivi principali sono due: 1) il pannetto si estrae singolarmente e con facilità dalla confezione, questo consente di evitare sprechi. 2) il pannetto rimuove e trattiene maggiori quantità di polvere e sporco, quindi copre una maggiore superficie. Anche DUST EVO è impregnato con olio minerale ma, in più, è antistatico e profumato. Disponibile nella dimensione 22x60cm in confezioni da 50pz con sistema di estrazione singola.

