ETA, il nuovo contenitore della famiglia Sartori Ambiente

Il contenitore da interno di grande volume destinato alla raccolta differenziata all’interno di scuole, uffici, ospedali, luoghi pubblici, centri di aggregazione.Estremamente funzionale per la gestione dei rifiuti all’interno di eventi e catering; la sua praticità di trasporto, essendo leggero e ripiegabile lo rendono pratico nella fase di allestimento. La linea grafica standard offre un impatto visivo discreto e di sicuro effetto.

Completamente realizzato in cartone riciclato è costituito da fusto e cover; quest’ultima può funzionare come reggi sacco nel caso si volesse utilizzare il contenitore per raccolte come gli imballaggi in plastica o la frazione residua.Il fusto può essere personalizzato con stampa monocromatica mentre sulla cover è possibile apporre la tipologia del rifiuto e/o il logo aziendale.

ETA, nella volumetria di 70l, può essere abbinato alla linea modulare DELTA LIGHT, offrendo così un contenitore più grande nel caso di frazioni particolarmente voluminose.

commerciale@sartori-ambiente.com

www.sartori-ambiente.com