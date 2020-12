ErgoDrop: massimo risultato, minimo sforzo

Filmop presenta ErgoDrop, il sistema ergonomico per la pulizia professionale dei pavimenti completo di manico dosatore con capacità 500 ml, telaio in alluminio e panno in microfibra Skill-Fur.

Leggero, pratico e facile da usare, è particolarmente indicato per la pulizia in ambienti medio-piccoli come uffici, scale e corridoi e in tutte le situazioni in cui è richiesto un intervento rapido e tempestivo.

Il nuovo sistema rende la pulizia dei pavimenti semplice, veloce ed efficace: consente di dosare accuratamente la quantità di soluzione detergente in base alla superficie e al grado di sporco, prevenendo la fuoriuscita accidentale grazie alla speciale ghiera con sistema di chiusura del serbatoio. Inoltre, permette di pulire agevolmente anche le zone più difficili da raggiungere, ottenendo ottimi risultati grazie all’eccezionale azione pulente della microfibra Skill-Fur che penetra nelle microporosità del pavimento catturando lo sporco.

ErgoDrop è progettato per facilitare il movimento a S, prevenendo l’affaticamento e aumentando la produttività: la rotazione a 360° delle impugnature e il design ergonomico del bocchettone del telaio assicurano il mantenimento di una postura corretta durante le operazioni di pulizia e riducono notevolmente i movimenti di flessione ed estensione del polso rispetto ai sistemi tradizionali, contrastando l’insorgenza di disturbi e patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico.

