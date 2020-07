Diversey al tuo fianco per la stagione estiva

Il nostro scopo è proteggere e prenderci cura delle persone ogni giorno, anche e soprattutto in questo delicato momento di ripartenza. Tutto ciò che facciamo si basa sulla convinzione che la pulizia e l’igiene siano essenziali per la vita e per garantirne la salubrità. Siamo infatti costantemente impegnati nel fornire ai nostri clienti albergatori i prodotti chimici, le macchine, le attrezzature e anche la formazione di cui hanno bisogno.

In un contesto in cui le raccomandazioni cambiano con molta frequenza, noi abbiamo la capacità di aiutare a fare chiarezza, e guidare i nostri clienti nelle scelte più adeguate, realizzando nuove guide e manuali, wallchart e materiali specifici per il settore alberghiero, per orientarsi agevolmente sulle corrette pratiche di igiene e di pulizia da adottare per una corretta sanificazione degli ambienti: dalla Hall fino alla stanza degli ospiti, dalla cucina all’area benessere.

I nostri esperti consigliano i disinfettanti SURE, gli unici sul mercato con rapida azione virucida, battericida e 100% biodegradabili derivati da fonti naturali. Disinfezione e sostenibilità sono la chiave per vincere le sfide quotidiane che oggi un albergatore deve affrontare. In particolare consigliamo l’utilizzo di SURE Cleaner Disinfectant Spray: per la disinfezione di tutte le superfici sia a contatto dei clienti che nelle zone di preparazione alimentare delle cucina/aree ristoro.

Tutti i prodotti SURE sono a base vegetale, altamente efficaci senza essere pericolosi per l’utilizzatore. Assicurano l’igiene delle superfici e la protezione delle persone, senza rinunciare alla sicurezza del personale e alla sostenibilità ambientale.

