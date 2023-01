Boost da’ più forza alla tua strizzatura

Boost, l’esclusivo strizzatore di Filmop ottimizza la strizzatura, dimezzando gli sforzi.

La piastra esercita un’intensa e uniforme pressione sulla frangia che si traduce in una strizzatura completa e una distribuzione omogenea della soluzione detergente sulla superficie da pulire, assicurando il massimo in termini di pulizia e igiene. Le prestazioni sono costanti nel tempo: Boost permette di ottenere sempre il risultato desiderato in termini di strizzatura e impregnazione della frangia, indipendentemente dalla pressione esercitata sul manico.

Lo strizzatore è progettato per tutelare la salute dell’operatore che non è più costretto a esercitare uno sforzo intenso e ripetuto aumentando la probabilità di sviluppare disturbi muscoloscheletrici: è sufficiente accompagnare il manico fino a fine corsa per ottenere subito la strizzata ideale, senza dover ripetere l’operazione più volte per raggiungere il risultato desiderato.

Boost è dotato di un innovativo sistema di regolazione che permette di ottimizzare il livello di strizzatura in base al grado di umidità che si vuole ottenere e al tipo di frangia in uso, adattandosi sia al filato rasato sia a quello strutturato. E’ liberamente abbinabile a tutte le linee di carrelli Filmop e alla speciale gamma di secchi strizzatori.

www.filmop.com