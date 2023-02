Da Taxon nuovi ricambi per scopa a frange

Taxon ha rinnovato i ricambi per scopa a frange: nuovo tessuto delle tasche, nuove possibilità di personalizzazione, ottimizzazione delle fasi produttive per il contenimento dei costi di vendita.

I ricambi per scope a frange modello Ultrasuoni hanno tanti punti di forza che li rendono compagni di lavoro apprezzati e ricercati dagli operatori delle imprese di pulizia. Grazie alle fibre del filato impiegate per la loro produzione, una frangia in cotone Taxon offre una lunga durata e una perfetta rimozione dello sporco, unita alla sua facilità di lavaggio. Le nuove frange in cotone Ultrasuoni per la pulizia dei pavimenti sono adatte ai pavimenti in marmo, in cotto e in quelli industriali, i più impegnativi per via del loro utilizzo.

Le nuove tasche prima in mesh, sono oggi sono in uno speciale TNT, materiale che presenta le stesse caratteristiche di irrestringibilità del precedente, ma con il vantaggio di essere più gradevole al tatto. La sua maggiore compattezza consente una migliore qualità di stampa per le informazioni di utilizzo e mantenimento, il codice a barre per la loro gestione logistica, l’eventuale personalizzazione con il logo del fornitore o del cliente finale, l’inserimento di ulteriori informazioni richieste dal cliente.

La nuova frangia per scopatura serie Ultrasuoni ha già guadagnato la certificazione Ecolabel EU per la misura da cm 60 (art. 22401.3), le altre misure sono in attesa della certificazione. Altro punto di forza delle frange per scopatura è che sono prodotte in Italia nello stabilimento di Ronco Scrivia (GE). Ciò consente di controllare costantemente la qualità di ogni articolo, sia per l’ampia disponibilità di referenze sempre a magazzino, ma soprattutto per non dipendere da problemi di approvvigionamento da paesi lontani ed essere meno soggetti ai rincari di container e trasporto. Le frange Taxon modello Ultrasuoni sono disponibili in 4 diverse dimensioni, cm 40, 60, 80 e 100, capaci di adattarsi al meglio alle dimensioni delle superfici da pulire e tutte con le medesime caratteristiche. Inoltre le frange Ultrasuoni sono perfettamente compatibili con i telai e i manici Taxon.

