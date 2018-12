Cosa chiediamo a un hotel?

Quando anche noi, come clienti, dobbiamo scegliere un Hotel per un soggiorno o un servizio di Catering per organizzare un evento, ci rivolgiamo a realtà che possano rispecchiare canoni alti di accoglienza, ordine, immagine, ospitalità e benessere. Come ci sentiremmo, se anche solo uno di questi canoni venissero a meno? Che professionalità attribuiremmo al servizio ricevuto se ci trovassimo di fronte a dei bicchieri non perfettamente puliti o a delle stoviglie sporche?

E’ per questo che Firma Srl, ha da tempo messo in gamma Top Wash. Detergente liquido fortemente alcalino, indicato per l’impiego in macchine lavastoviglie industriali. I diversi costituenti di Top Wash assicurano un ottimo grado di lavaggio, con rimozione dello sporco più ostinato. Il prodotto se utilizzato alle dosi indicate mantiene la stessa efficacia in acqua di qualsiasi durezza, prevenendo la formazione di incrostazioni calcaree sia nelle macchine lavastoviglie, che sulle stoviglie.

Il prodotto è idoneo all’utilizzo come detergente per forni autopulenti con sistema monoprodotto. Al fine di migliorare la performance del prodotto, si consiglia di abbinarlo a Briller H, brillantante acido che rende bicchieri e stoviglie puliti e splendenti come appena comprati.

www.firmachimica.com